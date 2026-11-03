Rampur Bushahar News: रोहड़ू में दुकान से 577 पैकेट पटाखे बरामद, बिना लाइसेंस कर रहा था भंडारण
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:36 PM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:36 PM IST
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रोहड़ू। रोहड़ू पुलिस ने बाजार में एक दुकान से 577 पैकेट पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 2 नवंबर को रोहड़ू बाजार में गश्त के दौरान सूचना मिली कि अपर बाजार निवासी अजय कुमार गुप्ता अपनी दुकान में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का भंडारण और बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दुकान की तलाशी ली। इस दौरान छह गत्ते के कार्टन में रखे पटाखों के कुल 577 पैकेट बरामद हुए। दुकानदार पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस थाना रोहड़ू में आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 119/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 288 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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