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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   OD-Bithal road construction scam alleged, demands probe

Rampur Bushahar News: ओडी-बिथल सड़क निर्माण में धांधली का आरोप, जांच की मांग

Wed, 21 Oct 2026 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:07 PM IST
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आपदा मद के धन के दुरुपयोग पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने उठाए सवाल
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. अवैध डंपिंग से खेतों, पेयजल स्रोतों और श्मशानघाटों को नुकसान पहुंचने का दावा

संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने ओडी-बिथल सड़क निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और आपदा मद में उपलब्ध धनराशि के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क के निर्माण के दौरान नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से निर्माण कार्य की गुणवत्ता और खर्च की जांच करवाने की मांग की। संदीपनी भारद्वाज के अनुसार, सड़क निर्माण के दौरान कथित तौर पर अवैध तरीके से मलबा डंप किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के खेतों को नुकसान पहुंचने के साथ प्राकृतिक पेयजल स्रोतों और श्मशानघाटों पर भी प्रतिकूल असर पड़ने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि मलबे की अनुचित डंपिंग से स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की बहाली और जनसुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए उपलब्ध करवाई गई धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो संबंधित विभागों को मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से ओडी-बिथल सड़क निर्माण की गुणवत्ता, मलबे की डंपिंग के स्थानों और आपदा मद से खर्च की गई राशि की जांच करवाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में स्थानीय लोगों के हितों और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि, निर्माण कार्य में अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग संबंधी आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। इस मामले में संबंधित विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है।
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