{"_id":"6aeb124ecfeb323b5a09bf6c","slug":"new-treatment-plant-of-amrit-2-drinking-water-scheme-thiog-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1032-174175-2026-11-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: गिरि खड्ड में सेब अपशिष्ट से पैदा हुए पेयजल

संकट से राहत, नए ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: गिरि खड्ड में सेब अपशिष्ट से पैदा हुए पेयजल संकट से राहत, नए ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई शुरू

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 04 Nov 2026 11:38 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 11:38 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

