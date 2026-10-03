Rampur Bushahar News: सिराज उत्सव लवी मेला को अंतिम रूप देने के लिए 5 अक्तूबर को बैठक

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. मेला इस वर्ष 2 से 4 नवंबर तक आयोजित होगा

संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)।

सिराज उत्सव लवी मेला इस वर्ष 2 से 4 नवंबर तक चलेगा। यह मेला आनी के राजा रघुबीर सिंह स्टेडियम में लगेगा। मेले की तैयारियों और कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए 5 अक्तूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यह बैठक पूर्वाह्न 11 बजे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह आनी में होगी। बैठक में मेला समिति के सदस्यों के साथ क्षेत्र के देवी-देवताओं के कारदार भी भाग लेंगे। संबंधित समितियों के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। मेला समिति के अध्यक्ष यूपेंद्र कांत मिश्रा ने बताया कि बैठक में मेले के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आग्रह किया है। समिति महासचिव शिव राज शर्मा ने जानकारी दी है कि बैठक में देवता स्वागत, धार्मिक और पारंपरिक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष मेले में तीन रात्रि स्टार नाइट आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा, वॉयस ऑफ आउटर सिराज के ऑडिशन 20 अक्तूबर से शुरू किए जाएंगे। मिस आउटर सिराज प्रतियोगिता के लिए भी ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों से मेले में आने वाले लोगों का मनोरंजन होगा। बैठक में शमशरी महादेव, पनेउई नाग, कुलक्षेत्र महादेव, व्यास ऋषि, जगेश्वर महादेव और बिनन के लोमष ऋषि सहित अन्य देवी-देवताओं के कारदार शामिल होंगे। इनकी भागीदारी मेले के धार्मिक और पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। मेले की व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य कार्यक्रमों को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।