{"_id":"6afdad61b350bf302f077ae2","slug":"jyoti-and-varnika-from-ani-selected-for-state-level-competitions-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1003-175218-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: आनी की ज्योति और वर्णिका का राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: आनी की ज्योति और वर्णिका का राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 18 Nov 2026 11:20 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 11:20 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

