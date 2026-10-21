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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Invitation to Chief Minister to attend Kinnaur Festival

Rampur Bushahar News: मुख्यमंत्री को किन्नौर महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण, 30 अक्तूबर से रिकांगपिओ में आयोजन

Wed, 21 Oct 2026 11:39 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:39 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के आयोजन को लेकर उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने मंगलवार को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 30 अक्तूबर से 2 नवंबर तक रिकांगपिओ में आयोजित होने वाले चार दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में किन्नौर की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के साथ स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें महोत्सव में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया। किन्नौर महोत्सव जिले के सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख आयोजन माना जाता है। इसके माध्यम से स्थानीय कलाकारों और पारंपरिक सांस्कृतिक गतिविधियों को मंच मिलता है। महोत्सव के आयोजन से जिले की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने और किन्नौर की परंपराओं को लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलती है।
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