Rampur Bushahar News: सीमा कॉलेज में एचआईवी एचआईवी से संबंधित जानकारी दी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:11 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:11 PM IST
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रोहड़ू । राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा में मंगलवार को एचआईवी/एड्स जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. प्रेम प्रकाश चौहान रहे। इस दौरान नोडल अधिकारी डॉ. रवि किरण शर्मा, डॉ. अश्वनी शर्मा, डॉ. रघुवीर देविंदर शर्मा, हरपाल और रंजू भी मौजूद रहे। जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी शिमला से रमेंद्र मनचंदा और राकेश भारद्वाज ने प्रतिभागियों को एचआईवी से संबंधित जानकारी दी। प्रशिक्षण में क्षेत्र के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों, फार्मेसी कॉलेज, आईटीआई, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों से विद्यार्थियों व प्रशिक्षकों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने एचआईवी संक्रमण के प्रमुख माध्यमों, बचाव, जांच और उपचार की जानकारी देने के साथ इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया। प्रशिक्षण में राजकीय फार्मेसी कॉलेज रोहड़ू, एलबीएस राजकीय महाविद्यालय सवरा, एबीवीजीआईईटी प्रगति नगर, राजकीय पॉलीटेक्निक रोहड़ू, हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जांगला, राजकीय आईटीआई टिक्कर, चिरगांव, चौपाल, जुब्बल, प्रगति नगर और डीएवी कॉलेज कोटखाई सहित विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा के विद्यार्थियों ने भी प्रशिक्षण में सहभागिता की।
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