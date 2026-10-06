Rampur Bushahar News: पीएमश्री स्कूल रामपुर में छात्रा वर्ग की इन्डोर गेम्स का शुभारंभ

विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर।

पीएमश्री उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में मंगलवार को अंडर-19 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय इन्डोर गेम्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न जोन से 15 टीमों के 283 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी 12 विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। स्कूल के प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि को मफलर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्य अतिथि ने स्कूल को 5,100 देने की घोषणा की। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।