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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Inauguration of indoor games for female students at PM SHRI School, Rampur

Rampur Bushahar News: पीएमश्री स्कूल रामपुर में छात्रा वर्ग की इन्डोर गेम्स का शुभारंभ

Tue, 06 Oct 2026 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:45 PM IST
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Inauguration of indoor games for female students at PM SHRI School, Rampur
पीएम श्री स्कूल रामपुर में जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग इनडोर गेम्स के शुभारंभ अवसर पर उप​स्
प्रतियोगिता में जिले के 15 जोन के 283 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।
पीएमश्री उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में मंगलवार को अंडर-19 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय इन्डोर गेम्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न जोन से 15 टीमों के 283 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी 12 विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। स्कूल के प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि को मफलर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्य अतिथि ने स्कूल को 5,100 देने की घोषणा की। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
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