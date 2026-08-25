Rampur Bushahar News: रोहडू में 250 वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य जांचा
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:40 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:40 PM IST
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रोहड़ू।
राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें रंसार क्षेत्र की सात पंचायतों से 250 वरिष्ठ नागरिकों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। यह शिविर जिला कल्याण अधिकारी, शिमला के सौजन्य से स्वास्थ्य विभाग ने लगाया। शिविर में जांगला, कुलगांव, थाना, टोड़सा, सारीबासा, बनोटी और रनोल पंचायतों के वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ चिकित्सक टीम ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इनमें एमडी मेडिसिन डॉ. फरीदुद्दीन, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. विक्रांत, नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आदित्य और आरबीएसके मछान ने सेवाएं दीं। चिकित्सकों ने सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ आंख, कान, नाक और अन्य समस्याओं की जांच की। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी शिमला कपिल शर्मा, बीएमओ छौहारा राजीव शाशनी और जांगला पंचायत की प्रधान पिंकी काल्टा मौजूद रहे। टोड़सा पंचायत के प्रधान अनुज शर्मा, नायब तहसीलदार उपतहसील जांगला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला के प्रधानाचार्य और तहसील कल्याण अधिकारी आदर्श दत्ता भी उपस्थित रहे।
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राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें रंसार क्षेत्र की सात पंचायतों से 250 वरिष्ठ नागरिकों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। यह शिविर जिला कल्याण अधिकारी, शिमला के सौजन्य से स्वास्थ्य विभाग ने लगाया। शिविर में जांगला, कुलगांव, थाना, टोड़सा, सारीबासा, बनोटी और रनोल पंचायतों के वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ चिकित्सक टीम ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इनमें एमडी मेडिसिन डॉ. फरीदुद्दीन, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. विक्रांत, नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आदित्य और आरबीएसके मछान ने सेवाएं दीं। चिकित्सकों ने सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ आंख, कान, नाक और अन्य समस्याओं की जांच की। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी शिमला कपिल शर्मा, बीएमओ छौहारा राजीव शाशनी और जांगला पंचायत की प्रधान पिंकी काल्टा मौजूद रहे। टोड़सा पंचायत के प्रधान अनुज शर्मा, नायब तहसीलदार उपतहसील जांगला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला के प्रधानाचार्य और तहसील कल्याण अधिकारी आदर्श दत्ता भी उपस्थित रहे।