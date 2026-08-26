Rampur Bushahar News: कुमारसैन पंचायत में 1 सितंबर से हर घर से उठेगा कूड़ा-कचरा

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कुमारसैन पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। एक सितंबर से पंचायत के हर घर से कूड़ा-कचरा उठाने की व्यवस्था शुरू होगी। यह कदम क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में उठाया गया है। पंचायत प्रधान प्रवीण वर्मा और उपप्रधान कपिल भारद्वाज ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कुमारसैन बाजार सहित पंचायत के वार्डों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की अपील की। यह कदम कचरे के उचित निस्तारण को सुनिश्चित करेगा। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छ और सुंदर कुमारसैन के लिए प्रत्येक परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने निवासियों से खुले में कूड़ा न फेंकने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने पंचायत की कूड़ा उठाने की नई व्यवस्था में सक्रिय सहयोग देने की भी अपील की। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। पंचायत प्रधान प्रवीण वर्मा और उपप्रधान कपिल भारद्वाज ने इस पहल के तहत जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने का महत्व समझाया। प्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छ कुमारसैन के लिए सभी का योगदान जरूरी है। उन्होंने निवासियों से खुले में कचरा न फेंकने और नई व्यवस्था का समर्थन करने का आग्रह किया।