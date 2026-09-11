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Rampur Bushahar News: सराहन में 40 मरीजों के करवाए निशुल्क ऑपरेशन

Fri, 11 Sep 2026 11:02 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:02 PM IST
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Free surgeries performed for 40 patients in Sarahan
रामपुर बुशहर। सराहन में बुशहर स्पोर्ट्स कल्चर एवं एनवायरमेंट एसोसिएशन ने सराहन समेत आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए सराहनीय पहल की। संस्था ने 40 मरीजों के निशुल्क ऑपरेशन किए। संस्था ने 23 अगस्त को सराहन में निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में मरीजों ने भाग लिया। शिविर में 945 लोगों की निशुल्क नेत्र जांच की। नेत्र जांच के बाद ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों में से 40 मरीजों के निशुल्क नेत्र ऑपरेशन संस्था की ओर शुक्रवार को पूरे करवाए गए। इस पहल से जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिली है। संस्था के पदाधिकारी राहुल सोनी ने कहा कि भविष्य में भी क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।

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