Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Four years of rigorous imprisonment for person convicted of possessing synthetic drug

Rampur Bushahar News: चिट्टा रखने के दोषी को चार साल का कठोर कारावास, 40 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 13 Nov 2026 11:19 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
चिट्टा रखने के दोषी को चार साल का कठोर कारावास, 40 हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन

. विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला, 11.60 ग्राम हेरोइन हुई थी बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। समाज में चिट्टे का नशा लगातार युवा पीढ़ी को खोखला करते जा रहा है। चिट्टे के खिलाफ न्यायालय भी सख्त रुख अपनाए हुए है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टा रखने के दोषी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को वर्ष 2022 में 11.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टा रखने के मामले में सिरमौर जिला के पच्छाद तहसील, जडेर, धरुंग गांव निवासी विवेक चौहान सिरमौर को दोषी करार दिया है। जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 का है। 26 सितंबर 2022 को पुलिस थाना भावानगर के अंतर्गत एसआईयू किन्नौर की टीम गश्त और नाकाबंदी पर थी। इस दौरान टीम ने एक ऑल्टो कार (एचपी 27ए-2081) को जांच के लिए रोका। कार में दो व्यक्ति सवार थे, जो पुलिस को देखकर घबरा गए। उनकी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की और वाहन में मादक पदार्थ होने के संदेह पर स्वतंत्र गवाह के रूप में एक प्रधान को मौके पर बुलाया। गवाह की मौजूदगी में वाहन की तलाशी लेने पर कार के डेशबोर्ड के अंदर से एक प्लास्टिक का लिफाफा बरामद हुआ। इसकी जांच करने पर उसमें 11.60 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) पाया गया। इसके बाद पुलिस थाना भावानगर में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। कमल चंदेल ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने विवेक चौहान को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपी की मृत्यु हो गई थी। सरकार की ओर से जिला न्यायवादी एलएम शर्मा और उपन्यायवादी कमल चंदेल ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed