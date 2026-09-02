Rampur Bushahar News: आनी में भूस्खलन से एनएच समेत 12 ग्रामीण सड़कें बंद

बारिश और भूस्खलन के कारण आनी उपमंडल का सड़क नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उपमंडल की 12 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। एनएच-305 भी चार स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से अवरुद्ध है। मंगलवार की भारी बारिश से एनएच-305 पर बिंद्राबणी, फडेलनाला, सराली और कोटनाला में मार्ग बाधित हुआ था। सड़क को बहाल करने के लिए मशीनरी और मजदूर तैनात किए गए हैं। बिंद्राबणी और फडेलनाला में सड़क बहाल कर दी गई है। सराली और कोटनाला में बहाली का कार्य तेजी से जारी है। कमांद-सराली के पास एनएच-305 का करीब 50 मीटर हिस्सा धंस गया है। इससे एनएच को बहाल करने की चुनौती बढ़ गई है। प्रशासन ने एक किसान के खेत से वैकल्पिक सड़क निकालने का कार्य शुरू किया है। प्रशासन और संबंधित विभाग जल्द यातायात बहाल करने में जुटे हैं। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। कंडुगाड़-जाओं सड़क वीरवार तक बहाल होने की संभावना है। इस पर करीब साढ़े सात लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। कंडुगाड़-पटराना सड़क 25 सितंबर तक खुलने की उम्मीद है। कुफरीधार-जटेहड़ सड़क को साढ़े तीन लाख रुपये, पनेई-जाबू सड़क को 12 लाख रुपये और नैनावती-कराड़ सड़क को करीब साढ़े पंद्रह लाख रुपये का नुकसान हुआ है। ये तीनों सड़कें 4 सितंबर तक बहाल हो सकती हैं। च्वाई-टिप्पर सड़क को करीब पैंतालीस लाख रुपये का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इसके 5 सितंबर तक खुलने की संभावना है। सिंवी-मुहान सड़क 10 सितंबर तक बहाल होने की उम्मीद है। मुहान-मरेच्छ और मनींवी कैंची-थारवी सड़क 4 सितंबर तक खुल सकती हैं। राणाबाग-करशाईगाड़ सड़क केवल भारी वाहनों के लिए बंद है।