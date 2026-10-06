Rampur Bushahar News: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग

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ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। इस संबंध में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल चंद शर्मा की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के कामकाज और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में लिए गए विभिन्न निर्णयों को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। इस मौके पर अधिवक्ता डीडी कश्यप, जसवीर ठाकुर, पवन चौहान और अजय राणा सहित कई अन्य मौजूद रहे।