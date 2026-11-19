Rampur Bushahar News: बघार पंचायत की घासनियों में आग लगने से घास की 25 टोलियां जलकर राख
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:40 PM IST
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नेरवा (रोहड़ू)। उपमंडल चौपाल की बघार पंचायत के अंतर्गत घासनियों में अचानक आग लगने से घास की 20 से 25 टोलियां जलकर राख हो गईं। आग ने देखते-ही-देखते विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत और एकजुटता से आग पर काबू पाया। उनकी तत्परता से आग को आसपास के जंगलों और अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोक लिया गया। हालांकि, इस घटना में पशुपालकों को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने सर्दियों में पशुओं के चारे के लिए घास एकत्रित कर टोलियां बनाई थीं, जो आग की भेंट चढ़ गईं। अब प्रभावित पशुपालकों के सामने सर्दियों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने की चुनौती खड़ी हो गई है।
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