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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Appeal to share information about Nepal flood victims

Rampur Bushahar News: नेपाल बाढ़ पीड़ितों की जानकारी साझा करने की अपील

Thu, 27 Aug 2026 11:17 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:17 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। नेपाल में प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ। इसके मद्देनजर किन्नौर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। प्रशासन ने किन्नौर जिले के उन लोगों के परिजनों से जानकारी मांगी है जो नेपाल में फंसे, लापता या प्रभावित हैं। परिजनों से अनुरोध है कि वे जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी), किन्नौर को ऐसे व्यक्तियों का विवरण साझा करें। यह जानकारी डीईओसी को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद करेगी। इससे फंसे हुए लोगों का पता लगाने, सहायता और बचाव कार्य में मदद मिलेगी। जानकारी जल्द-से-जल्द साझा करने की अपील की गई है। संपर्क के लिए आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1077 है। लैंडलाइन नंबर 01786-223151, 52, 54 हैं। मोबाइल नंबर 9459457587 पर भी संपर्क किया जा सकता है। ईमेल आईडी ddmakinnaur2024@gmail.com पर भी विवरण भेजा जा सकता है।
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