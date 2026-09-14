Rampur Bushahar News: कोटखाई में 66 कुत्तों का रेबीज रोधी टीकाकरण

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अभियान नगर पंचायत कोटखाई और उपमंडलीय पशु चिकित्सालय कोटखाई के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. अंकुश चौहान ने की। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को रेबीज के खतरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेबीज एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है, जो संक्रमित कुत्ते के काटने से फैल सकती है। उन्होंने पालतू कुत्तों का नियमित टीकाकरण करवाने की अपील की।उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते के काटने पर बिना देर किए चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। लोगों से आवारा कुत्तों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई। अभियान में पशुपालन विभाग और नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सक्रिय योगदान दिया। संवाद