Rampur Bushahar News: कोटखाई में 66 कुत्तों का रेबीज रोधी टीकाकरण
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:37 PM IST
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कोटखाई (रोहड़ू)। नगर पंचायत कोटखाई में पशु जन्म नियंत्रण योजना के तहत रेबीज की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 66 आवारा कुत्तों का रेबीज रोधी टीकाकरण किया गया। साथ ही लोगों को रेबीज से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।
अभियान नगर पंचायत कोटखाई और उपमंडलीय पशु चिकित्सालय कोटखाई के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. अंकुश चौहान ने की। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को रेबीज के खतरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेबीज एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है, जो संक्रमित कुत्ते के काटने से फैल सकती है। उन्होंने पालतू कुत्तों का नियमित टीकाकरण करवाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते के काटने पर बिना देर किए चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। लोगों से आवारा कुत्तों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई। अभियान में पशुपालन विभाग और नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सक्रिय योगदान दिया। संवाद
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अभियान नगर पंचायत कोटखाई और उपमंडलीय पशु चिकित्सालय कोटखाई के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. अंकुश चौहान ने की। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को रेबीज के खतरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेबीज एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है, जो संक्रमित कुत्ते के काटने से फैल सकती है। उन्होंने पालतू कुत्तों का नियमित टीकाकरण करवाने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते के काटने पर बिना देर किए चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। लोगों से आवारा कुत्तों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई। अभियान में पशुपालन विभाग और नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सक्रिय योगदान दिया। संवाद
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