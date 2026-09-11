सभी कार्यकर्ता मिलकर नई ऊर्जा के साथ संगठन को करे मजबूत : लोकेंद्र

विज्ञापन



मजबूत संगठन, कर्मठ कार्यकर्ता और आपसी एकजुटता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ता बूथ से स्तर पर संगठन को मजबूत करें। पूरी ऊर्जा और एकजुटता के साथ जनता के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाए। यह बात आनी विधानसभा के विधायक लोकेंद्र कुमार ने कही। जगातखाना में भारतीय जनता पार्टी निरमंड मंडल की मासिक संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया गया। विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि मजबूत संगठन, कर्मठ कार्यकर्ता और आपसी एकजुटता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साह, समर्पण और जोश की सराहना करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलकर नई ऊर्जा के साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य नीना, वरिष्ठ भाजपा जिला प्रवक्ता दिलसुख ठाकुर, जीवन चौहान, एलआर ठाकुर सहित कई अन्य मौजूद रहे।