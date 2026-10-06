फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   A team has arrived to provide information about the Central Government's schemes

Rampur Bushahar News: केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने आनी पहुंची टीम

Tue, 06 Oct 2026 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
A team has arrived to provide information about the Central Government's schemes
केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने आनी पहुंची टीमलोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की
आनी (कुल्लू)।
विज्ञापन

केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई टीम मंगलवार को आनी पहुंची। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और पात्र लोगों को इनका लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीम ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता और लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा की। लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ अन्य पात्र लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। इस अवसर पर भाजपा मंडल आनी के महामंत्री एवं ग्राम पंचायत कमांद के प्रधान देवेंद्र ठाकुर, किसान मोर्चा के महामंत्री रंजीत सिंह कटोच, आनी शक्ति केंद्र के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, वसावल शक्ति केंद्र के अध्यक्ष धर्म सिंह चौहान, जिला कुल्लू भाजपा के सोशल मीडिया संयोजक कुकी ठाकुर, भाजपा मंडल आनी के आईटी संयोजक यशस्वी सिंह और महिला मोर्चा की ममता ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed