Rampur Bushahar News: नित्थर बाजार में जल्द मिलेगी दूसरे शौचालय की सुविधा
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:27 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:27 PM IST
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नित्थर (कुल्लू)। मुख्यालय नित्थर में छह पंचायतों से रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। यहां शौचालय को लेकर परेशान होना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही शौचालय की समस्या से राहत मिलने वाली है। बाजार में दूसरे शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे कुछ दिनों में आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। देहरा पंचायत की प्रधान अनीता ठाकुर और उपप्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि नए शौचालय का निर्माण पूरा हो गया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे कुछ दिन में चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना पंचायत की प्राथमिकता है। पंचायत से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पंचायत पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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