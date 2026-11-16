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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   A religious pilgrimage will depart from Rampur on December

Rampur Bushahar News: रामपुर से 10 दिसंबर को रवाना होगी धार्मिक यात्रा

Mon, 16 Nov 2026 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:07 PM IST
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रामपुर बुशहर। श्री राधारानी सेवा समिति की ओर से महाराज सुदर्शन गिरि के मार्गदर्शन में आनंदमयी धार्मिक यात्रा-2026 का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा 10 दिसंबर को रामपुर से रवाना होगी और 19 दिसंबर को वापस पहुंचेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वृंदावन, बरसाना, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र सहित कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। समिति के करण शर्मा, राकेश शर्मा और अखिल अग्रवाल ने इच्छुक श्रद्धालुओं से पंजीकरण करवाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए 7503900004, 9418533571 और 9779282333 पर संपर्क कर सकते हैं।
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