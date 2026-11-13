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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   A Gypsy parked in the Reckong Peo parking area suddenly caught fire

Rampur Bushahar News: रिकांगपिओ पार्किंग में खड़ी जिप्सी में अचानक लगी आग

Fri, 13 Nov 2026 11:35 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:35 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर जिले के रिकांगपिओ स्थित पार्किंग में खड़ी एक जिप्सी में अचानक आग लग गई। जिप्सी से आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना दोपहर के समय हुई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। साथ ही सूचना पर दमकल विभाग के कर्मी और गाड़ी मौके पर पहुंची। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। हालांकि, इस आग की घटना में किसी भी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। घटना में वाहन को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए छानबीन शुरू कर दी है।
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