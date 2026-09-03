राजनीति: जयराम बोले- चुनावी साल की आहट से सरकार में अफरातफरी, अफसरों में खलबली

पांच लाख नौकरियों के वादे पर भी निशाना

रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जयराम ने कहा कि कांग्रेस ने पांच साल में पांच लाख सरकारी और पक्की पेंशन वाली नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सरकार के अपने आंकड़े ही इस दावे की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के बजाय सरकार ने उन्हें खत्म कर दिया। भाजपा सरकार के समय शुरू की गई हिमकेयर, सहारा, गृहिणी और स्वावलंबन जैसी लोकप्रिय योजनाओं को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बंद किया गया। दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने चार साल में करीब 48 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लिया है। कर्ज लेने के मामले में सरकार पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है। आज की तारीख में प्रदेश पर करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद विकास धरातल पर नजर नहीं आ रहा।