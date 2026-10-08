राजनीति: भाजपा विधायक अनिल शर्मा की टिप्पणियों से हिमाचल में सियासी गरमाहट, जानें पूरा मामला

जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा को दी ये नसीहत

गुरुवार को जयराम ठाकुर ने मंडी में अनिल शर्मा को नसीहत दी कि वह भाजपा के विधायक हैं, अगर लोकसभा में चारों सांसद भाजपा के हैं तो उनके साथ बैठकर अपनी बातें कर सकते हैं। उन्हें नहीं लगता कि इस बात को मीडिया में कहना चाहिए। दूसरी ओर अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर सांसद कंगना के बयान पर पोस्ट लिखी कि हिमाचल प्रदेश देश पर बाेझ नहीं है, बल्कि भारत के मुकुट का एक चमकता हुआ सितारा है। मंडी की सांसद ने बुधवार को दिए बयान में आय के साधन न होने पर हिमाचल को देश पर बाेझ कहा था। इससे पूर्व अनिल शर्मा का बयान भी कंगना समेत अन्य भाजपा सांसदों की कार्यशैली पर ही था।