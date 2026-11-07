Mandi News: दिवाली पर हाईवे पर लगा जाम, दमकल वाहन भी फंसा

संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। दिवाली पर्व पर मंडी-पठानकोट हाईवे और शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण व वाहनों की बढ़ती आवाजाही से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। शनिवार को सुबह से देर शाम तक हाईवे, लक्ष्मी बाजार और सरकाघाट सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। इस दौरान दमकल समेत कई आपात वाहन भी फंसे रहे।मंदिर रोड पर पटाखों और सजावटी सामान की दुकानों में उमड़ रही भीड़ के चलते हादसों की आशंका को देखते हुए एसडीएम मनीष चौधरी ने आठ नवंबर तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर व्यवस्था संभाली। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि दीपावली पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए थे।