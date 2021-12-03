Mandi News: बच्चों के सपनों के लिए छुट्टी भी भूल गए सुरेंद्र
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:51 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। राजकीय उच्च पाठशाला मझारनू में तैनात टीजीटी नॉन मेडिकल सुरेंद्र सिंह विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति परीक्षाओं की तैयारी करवाकर शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह अपने स्कूल के बच्चों को विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं की ऑफलाइन तैयारी करवा रहे हैं।
खास बात यह है कि छुट्टी के दिन भी स्कूल पहुंचकर बच्चों की कक्षाएं लेते हैं।मुख्याध्यापक गिरीश ठाकुर की प्रेरणा से सुरेंद्र सिंह ने पिछले वर्ष जरूरतमंद बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू की। बच्चों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने अन्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के साथ मिलकर भारत अध्ययन मंडल (भारत स्टडी सर्किल) बनाया। इसमें 14 सरकारी शिक्षक शामिल हैं। तीन प्रधानाचार्य और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के एक उपनिदेशक भी मंडल से जुड़े हैं।
वर्तमान में पांच जिलों के करीब 355 बच्चे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। इनमें मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और हमीरपुर के विद्यार्थी शामिल हैं। 11 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुईं।
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अब सभी शिक्षक विषयवार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली कोचिंग मिल सके। ऑनलाइन कक्षाओं में 100 से अधिक बच्चों को जोड़ने के लिए गूगल की सुविधा का 2450 रुपये मासिक शुल्क मंडल से जुड़े सभी शिक्षक मिलकर वहन कर रहे हैं।
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मंडी। राजकीय उच्च पाठशाला मझारनू में तैनात टीजीटी नॉन मेडिकल सुरेंद्र सिंह विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति परीक्षाओं की तैयारी करवाकर शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह अपने स्कूल के बच्चों को विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं की ऑफलाइन तैयारी करवा रहे हैं।
खास बात यह है कि छुट्टी के दिन भी स्कूल पहुंचकर बच्चों की कक्षाएं लेते हैं।मुख्याध्यापक गिरीश ठाकुर की प्रेरणा से सुरेंद्र सिंह ने पिछले वर्ष जरूरतमंद बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू की। बच्चों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने अन्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के साथ मिलकर भारत अध्ययन मंडल (भारत स्टडी सर्किल) बनाया। इसमें 14 सरकारी शिक्षक शामिल हैं। तीन प्रधानाचार्य और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के एक उपनिदेशक भी मंडल से जुड़े हैं।
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वर्तमान में पांच जिलों के करीब 355 बच्चे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। इनमें मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और हमीरपुर के विद्यार्थी शामिल हैं। 11 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुईं।
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अब सभी शिक्षक विषयवार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली कोचिंग मिल सके। ऑनलाइन कक्षाओं में 100 से अधिक बच्चों को जोड़ने के लिए गूगल की सुविधा का 2450 रुपये मासिक शुल्क मंडल से जुड़े सभी शिक्षक मिलकर वहन कर रहे हैं।