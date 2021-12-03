Mandi News: सुपर कोक ने नौ विकेट से जीता मुकाबला, दीवान बने प्लेयर ऑफ द मैच

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सुपर कोक के आशीष ने 12 रन बनाकर टीम की ओर से सर्वाधिक योगदान दिया। जबकि दीवान को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजक समिति के प्रवक्ता ऋषभ ने बताया कि सभी टीमों के बीच मुकाबले करवाए जा रहे हैं। संवाद

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सुंदरनगर (मंडी)। बीएसएल पंजाब स्कूल मैदान सुंदरनगर में महाशिवरात्रि क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित दिवाली कप क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को सुपर कोक ने महिंद्रा इलेवन को नौ विकेट से हराया। 15 ओवर के मुकाबले में महिंद्रा इलेवन की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन पर सिमट गई। जवाब में सुपर कोक ने महज 2.5 ओवर में एक विकेट खोकर 38 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।