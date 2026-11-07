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Mandi News: क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में सात बिस्तरों का बर्न यूनिट तैयार

Sat, 07 Nov 2026 05:42 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 05:42 PM IST
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Seven-bed burn unit ready at Regional Hospital, Mandi
दिवाली पर आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती
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अन्य वार्डों में भी बिस्तर आरक्षित
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। दिवाली के दौरान पटाखों और आग से झुलसने वाले मरीजों को तत्काल उपचार देने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में सात बिस्तरों का विशेष बर्न यूनिट तैयार किया गया है। सर्जिकल वार्ड में बनाए गए इस यूनिट में घावों की देखभाल, दर्द नियंत्रण और संक्रमण से बचाव की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर अन्य वार्डों में भी अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध रहेंगे। आपात स्थिति से निपटने के लिए दिवाली की रात डॉक्टरों, नर्सिंग, पैरामेडिकल और सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ अतिरिक्त डॉक्टरों को ऑन कॉल रखा गया है।

स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दुष्यंत ठाकुर ने बताया कि पटाखों से झुलसने पर प्रभावित हिस्से को तुरंत ठंडे बहते पानी से धोना चाहिए। गंभीर रूप से जलने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें। आंखों में जलन या चोट होने पर साफ पानी से धोकर चिकित्सकीय सलाह लें और बिना परामर्श कोई दवा न डालें। वहीं, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिनेश ठाकुर ने सुरक्षित दिवाली मनाने और आतिशबाजी से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि पटाखे चलाते समय बच्चों के साथ बड़े सदस्य जरूर मौजूद रहें।
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