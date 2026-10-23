Mandi News: कुराश में आरकेएम कपाही की बेटियों ने जीती चैंपियन ट्रॉफी

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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। अंडर-14 जिला स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में आरकेएम पब्लिक स्कूल कपाही की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल ओवर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। छात्राओं ने प्रतियोगिता में पांच स्वर्ण और तीन रजत पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया।प्रतियोगिता में अन्वी ठाकुर, काव्या रावत, सुरुचि ठाकुर, अनन्या और आस्था ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं, मोक्षिका सिंह ठाकुर, स्नेहा और सुरभि ठाकुर ने रजत पदक हासिल किए।इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विरेंद्र भारती ने विजेता छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रबंधन ने छात्राओं को प्रतियोगिता के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशिक्षक रूप सिंह ठाकुर का भी आभार जताया।