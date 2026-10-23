Mandi News: महिला कबड्डी में जोगिंद्रनगर कॉलेज ने बलद्वाड़ा को दी शिकस्त

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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। अंतरमहाविद्यालय महिला कबड्डी और हैंडबॉल प्रतियोगिता में पहले दिन खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। कबड्डी में जोगिंद्रनगर कॉलेज ने बल्द्वाड़ा कॉलेज को 34 अंकों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं, हैंडबॉल में कुल्लू और मंडी कॉलेज की टीमों ने अपने मुकाबले जीतकर अगले चरण की ओर कदम बढ़ाए।सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत गायत्री कॉलेज कांगू के सौजन्य से शुक्रवार को सुंदरनगर में प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ललित अवस्थी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक पंकज सोनी ने मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुनील ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।प्रतियोगिता में महिला कबड्डी की 11 और हैंडबॉल की चार टीमें भाग ले रही हैं। पहले दिन कबड्डी के मुकाबलों में जोगिंद्रनगर कॉलेज ने बलद्वाड़ा कॉलेज को 34 अंकों से हराया। जबकि संस्कृत कॉलेज सुंदरनगर ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की टीम को पराजित किया। हैंडबॉल में राजकीय महाविद्यालय कुल्लू ने एमएलएसएम कॉलेज को और राजकीय महाविद्यालय मंडी ने सरकाघाट कॉलेज को हराकर जीत हासिल की।