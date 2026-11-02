Mandi News: जोगिंद्रनगर अस्पताल में अब 30 सेकेंड में बनेगी ओपीडी पर्ची

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इसके तहत मरीज काउंटर के बाहर लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन कर महज 30 सेकेंड में ऑनलाइन पर्ची बनवा सकेंगे। इससे पंजीकरण प्रक्रिया आसान होने के साथ मरीजों के समय की भी बचत होगी।नागरिक अस्पताल में रोजाना करीब 300 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पर्ची काउंटर पर अक्सर भीड़ लगी रहती है। नई डिजिटल व्यवस्था से इस भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। खासकर बुजुर्गों और अन्य मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।आभा आईडी से पंजीकृत मरीजों को क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसके बाद उनका नाम, उम्र और मोबाइल नंबर अस्पताल के कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाएगा। पर्ची तैयार होने के बाद मोबाइल पर भी पहुंच जाएगी। मरीज इसका प्रिंट लेकर सीधे संबंधित ओपीडी में जा सकेंगे।सुविधा शुरू होने के शुरुआती दो दिनों में ही 100 से अधिक मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। अस्पताल पहुंचे तीमारदार पुष्पेंद्र और कमलजीत ने बताया कि पहले पर्ची बनवाने के लिए 30 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था, जबकि नई व्यवस्था में यह काम करीब 30 सेकेंड में हो रहा है।रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम मनीष चौधरी ने बताया कि डिजिटल पर्ची व्यवस्था से मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। शुल्क भुगतान के दौरान आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए मरीजों से भी सहयोग करने की अपील की गई है।10 रुपये की पर्ची के लिए थमा रहे 500 का नोटअस्पताल में एक नवंबर से लागू किए गए पर्ची शुल्क के भुगतान में भी परेशानी सामने आ रही है। मरीज 10 रुपये की पर्ची बनवाने के लिए 500 रुपये के नोट दे रहे हैं, जिससे खुले पैसों की समस्या पैदा हो रही है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों से पर्ची शुल्क के लिए खुले पैसे साथ लाने की अपील की है। अस्पताल में दो दिन के दौरान पर्ची शुल्क से रोगी कल्याण समिति को 2500 रुपये की आय हुई है।