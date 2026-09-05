Mandi News: मेरे शब्द, मेरी कहानी पठन अभियान पर किया जागरूक
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:00 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:00 PM IST
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मंडी। समग्र शिक्षा एवं रूम टू रीड के सौजन्य से डाइट मंडी में ‘मेरे शब्द, मेरी कहानी’ पठन अभियान के तहत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य डीएलएड प्रशिक्षुओं को बच्चों में पठन संस्कृति और आनंदमय पठन वातावरण विकसित करने के लिए प्रेरित करना रहा।
डाइट प्राचार्य राजेश शर्मा, जिला उप परियोजना अधिकारी मीना राठौर और जिला पुस्तकालय समन्वयक मीना ठाकुर ने अभियान की जानकारी देते हुए रीडिंग कॉर्नर, पठन गतिविधियों और सृजनात्मक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षुओं ने भाषण व प्रस्तुतियों के माध्यम से विचार रखे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
अभियान 8 सितंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ावा देना है।
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डाइट प्राचार्य राजेश शर्मा, जिला उप परियोजना अधिकारी मीना राठौर और जिला पुस्तकालय समन्वयक मीना ठाकुर ने अभियान की जानकारी देते हुए रीडिंग कॉर्नर, पठन गतिविधियों और सृजनात्मक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षुओं ने भाषण व प्रस्तुतियों के माध्यम से विचार रखे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
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अभियान 8 सितंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ावा देना है।