Mandi News: सिटी में आज

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मंडी के पड्डल मैदान में सुबह 9 बजे एसपीयू के इंटर कॉलेज पुरुष और महिला वर्ग की एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ होगा।

सुंदरनगर में बीबीएमबी स्कूल खेल मैदान में महाशिवरात्रि क्रिकेट क्लब की प्रतियोगिता में सुबह 10 बजे मैच शुरू होगा।

बूट कैंप

मंडी के होटल रिवर बैंक में चल रहे विंटर बूट कैंप में सुबह 10 बजे विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विशेषज्ञ टिप्स देंगे।

प्रशिक्षण

सुंदरनगर के जमथल में सुबह 10 बजे से एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से किसानों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

शिविर

करसोग के आयुष्मान आरोग्य मंदिर दबरोट में क्षय रोग के बचाव के लिए जागरूकता एवं परामर्श सुबह 10:30 बजे से दिया जाएगा।

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत करसोग के आंगनबाड़ी केंद्र नोगा टिकरी और राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगरयाला, नोगा टिकरी, करौल में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।



ओपीडी

आपातकाल में चिकित्सकों की डयूटी में बदलाव भी किया जा सकता है।

क्षेत्रीय अस्पताल मंडी

मेडिसिन: डॉ. हिमांशु कपूर, डॉ. श्रुति (कमरा नंबर-31)

आर्थो : डॉ. विशाल, डॉ. वीरेंद्र नेगी (कमरा नंबर-709)

गायनी : डॉ. वरुण, डॉ. मोनिका, डॉ. ज्योतिका बाला (कमरा नंबर-97)

सर्जिकल : डॉ. कार्तिक, डॉ. दीपक ठाकुर (कमरा नंबर-605)

बाल रोग : डॉ. मोहित, डॉ. सताक्षी (कमरा नंबर-25)

ईएनटी : डॉ. सुनीत दत्त नेगी, डॉ. आविष्कार (कमरा नंबर-99)

सामान्य : डॉ. पुनीत मल्होत्रा, डॉ. दुष्यंत ठाकुर, डॉ अरविंद बहल (कमरा नंबर-701)

आपातकालीन नंबर :- 01905-223433

सुंदरनगर अस्पताल

नेत्र रोग : डॉ. जितेंद्र रुड़की, डॉ. अनुभव, डॉ. अर्पित जोशी (कमरा नंबर -17)

स्त्री रोग : डॉ. अंकुश गौतम (कमरा नंबर -106)

हड्डी रोग : डॉ. सुमित वर्मा, डॉ. अक्षित पुरी (कमरा नंबर -15)

सर्जिकल : डॉ. अनुज सैनी (कमरा नंबर -14)

आपातकालीन नंबर : 01907-266223

सरकाघाट अस्पताल

मेडिसिन : डॉ. आभा सिंह (कमरा नंबर 12)

हड्डी रोग : डॉ. गुरदयाल सिंह (कमरा नंबर 16)

गायनी रोग : डॉ. कृतिका पठानिया (कमरा नंबर 15)

बाल रोग : डॉ. रोजी भारद्वाज (कमरा नंबर 23)

दंत रोग : डॉ. अतुल राणा व मनजीत सिंह (कमरा नंबर 25)

आपातकालीन नंबर 01905230036

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