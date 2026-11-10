Mandi News: बीच सड़क खराब हुई एचआरटीसी की बस, घंटों जाम में फंसे यात्री
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 05:08 PM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 05:08 PM IST
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संकरी सड़क पर बीचोबीच खराब हुई बस, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हुए परेशान
लोगों ने उठाए बसों की फिटनेस पर सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। गोलवां-लडभड़ोल सड़क पर सोमवार देर शाम एचआरटीसी की बस में तकनीकी खराबी आने से यातायात ठप हो गया। संकरी सड़क पर बस खड़ी होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्री घंटों जाम में फंसे रहे।
जाम में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी परेशान हुए। ठंड और खाने-पीने की दिक्कत के चलते कई यात्री पैदल ही गंतव्य की ओर निकल गए, जबकि कुछ घंटों तक वाहनों में फंसे रहे। स्थानीय निवासी दिनेश और बलवीर ने आरोप लगाया कि सड़क की खराब हालत के बावजूद बसों की नियमित जांच नहीं हो रही है। उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन से संकरे पहाड़ी मार्गों पर फिट और अच्छी हालत वाली बसें भेजने की मांग की।
उधर, एचआरटीसी धर्मशाला डिविजन के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने कहा कि स्थानीय डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक से बसों में आ रही दिक्कतों की रिपोर्ट लेकर उचित समाधान के निर्देश दिए जाएंगे।
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लोगों ने उठाए बसों की फिटनेस पर सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। गोलवां-लडभड़ोल सड़क पर सोमवार देर शाम एचआरटीसी की बस में तकनीकी खराबी आने से यातायात ठप हो गया। संकरी सड़क पर बस खड़ी होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्री घंटों जाम में फंसे रहे।
जाम में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी परेशान हुए। ठंड और खाने-पीने की दिक्कत के चलते कई यात्री पैदल ही गंतव्य की ओर निकल गए, जबकि कुछ घंटों तक वाहनों में फंसे रहे। स्थानीय निवासी दिनेश और बलवीर ने आरोप लगाया कि सड़क की खराब हालत के बावजूद बसों की नियमित जांच नहीं हो रही है। उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन से संकरे पहाड़ी मार्गों पर फिट और अच्छी हालत वाली बसें भेजने की मांग की।
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उधर, एचआरटीसी धर्मशाला डिविजन के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने कहा कि स्थानीय डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक से बसों में आ रही दिक्कतों की रिपोर्ट लेकर उचित समाधान के निर्देश दिए जाएंगे।
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