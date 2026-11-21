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आईएमसी अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्थान की कार्यवाहक प्रधानाचार्य हिमाचली ठाकुर ने उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने मेधावी प्रशिक्षुओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड की रिया और फिटर ट्रेड के बॉबी को बेस्ट ओवरऑल ट्रेनी ऑफ द सेशन चुना गया। अकादमिक प्रदर्शन में स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में निशु देवी ने पहला स्थान पाया। ड्राफ्ट्समैन मेकेनिकल में अजय कुमार, फिटर में जितेंद्र और इलेक्ट्रिशियन में सुष्मिता पहले स्थान पर रहे।नियमित उपस्थिति के लिए जितेंद्र (फिटर), रिया (स्विंग टेक्नोलॉजी), अजय कुमार (ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल) और दीक्षित सरवाल (इलेक्ट्रिशियन) को सम्मानित किया गया। खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए मोहित को बेस्ट स्पोर्ट्समैन का पुरस्कार मिला। इस अवसर पर ग्राम पंचायत उरला के प्रधान भूप सिंह धरवाल भी मौजूद रहे। उनके साथ पंचायत समिति के पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण भोज सहित अन्य लोग उपस्थित थे।