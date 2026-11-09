चिट्टा मुक्त अभियान : मंडी में होंगी आठ खेल प्रतियोगिताएं

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पंजीकरण जीएमएस पोर्टल पर निशुल्क होगा। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि खेल अपनाओ-नशा भगाओ थीम पर चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना और हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाना है।अभियान में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, रस्साकशी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं होंगी। सभी एसडीएम को पांच दिनों के भीतर बैठकें कर पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।उपमंडल स्तर की प्रतियोगिताएं 15 दिसंबर तक होंगी। चयनित खिलाड़ियों के बीच जिला स्तरीय मुकाबले मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित किए जाएंगे।उपायुक्त ने खेल संघों के सहयोग से रेफरी, अंपायर और तकनीकी समितियों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे।