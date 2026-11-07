Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Ankit from Lambagaon won the five-kilometer marathon.

Mandi News: लंबागांव के अंकित ने जीती पांच किलोमीटर की मैराथन

Sat, 07 Nov 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Ankit from Lambagaon won the five-kilometer marathon.
-अमोघ संकल्प एनजीओ की ओर से किया गया आयोजन
विज्ञापन

-इंदिरा गांधी स्टेडियम से शीतला चौक तक निकाली गई मैराथन
---------
संवाद न्यूज एजेंसी
बैजनाथ (कांगड़ा)। अमोघ संकल्प एनजीओ की ओर से शनिवार को आयोजित पांच किलोमीटर मैराथन में लंबागांव के अंकित ने पहला स्थान हासिल किया। मंडी के तिलक राज दूसरे और कंडबाड़ी के विवेक तीसरे स्थान पर रहे। प्रथम स्थान पर रहने वाले को 3100, द्वितीय को 2100 और तृतीय को 1100 रुपये की नकद राशि व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित यह दौड़ इंदिरा गांधी स्टेडियम से शीतला चौक तक निकाली गई। इसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर नशामुक्त समाज का संदेश दिया। दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 अन्य प्रतिभागियों और कोचों को भी सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सिंबल पंचायत प्रधान अरविंद कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेताओं को पुरस्कार बांटे। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियां युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और नशे की लत से दूर रखने में प्रभावी भूमिका निभाती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता संजय गोस्वामी, पंकज वर्मा, विनोद कुमार, विजय मक्कड़, विशाल गोस्वामी, बलदेव ठाकुर, संजीव, पुनीत और सुमित मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed