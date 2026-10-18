Kullu News: तीन साल से बंद कनौन-कछैनी सड़क की बहाली का कार्य शुरू

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आपदा के बाद से सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसानों और बागवानों को नगदी फसलें तथा सब्जियां पीठ पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचानी पड़ती थीं। सड़क बंद होने से लोगों की आवाजाही और कृषि उत्पादों की ढुलाई प्रभावित हो रही थी। अब कार्य शुरू होने से स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और बागवानों ने पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों का आभार जताया है।उन्होंने उम्मीद जताई कि सड़क बहाल होने से कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाना आसान होगा। बीमारी की हालत में मरीजों को उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाने से भी राहत मिलेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रधान प्रीतम सिंह ने कहा कि तीन सालों से सड़क बंद थी। अब इस सड़क को ग्राम पंचायत अपने स्तर पर बहाल कर रही है। इस कार्य पर एक लाख रुपये का बजट खर्च किया जा रहा है। संवाद