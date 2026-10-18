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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Work begins on the restoration of the Kanaun-Kachhaini road, which had been closed for three years.

Kullu News: तीन साल से बंद कनौन-कछैनी सड़क की बहाली का कार्य शुरू

Sun, 18 Oct 2026 11:04 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:04 PM IST
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Work begins on the restoration of the Kanaun-Kachhaini road, which had been closed for three years.
सैंज घाटी में तीन साल बाद कनौन-कछैनी सड़क की बहाली का काम हुआ शुरू।-संवाद
लारजी (कुल्लू)। ग्राम पंचायत कनौन की कनौन-कछैनी सड़क 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब सड़क को बहाल करने का कार्य शुरू हो गया है। करीब तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क की बहाली का कार्य शुरू होने पर कनौन, कछैनी सहित पातल और थवारीगाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ग्राम पंचायत एक लाख रुपये के बजट से इस सड़क को बहाल कर रही है।
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आपदा के बाद से सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसानों और बागवानों को नगदी फसलें तथा सब्जियां पीठ पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचानी पड़ती थीं। सड़क बंद होने से लोगों की आवाजाही और कृषि उत्पादों की ढुलाई प्रभावित हो रही थी। अब कार्य शुरू होने से स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और बागवानों ने पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों का आभार जताया है।
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उन्होंने उम्मीद जताई कि सड़क बहाल होने से कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाना आसान होगा। बीमारी की हालत में मरीजों को उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाने से भी राहत मिलेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रधान प्रीतम सिंह ने कहा कि तीन सालों से सड़क बंद थी। अब इस सड़क को ग्राम पंचायत अपने स्तर पर बहाल कर रही है। इस कार्य पर एक लाख रुपये का बजट खर्च किया जा रहा है। संवाद
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