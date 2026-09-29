Kullu News: योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक कीं महिलाएं

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मुख्यमंत्री की अपना परिवार, सुखी परिवार योजना पर किया गया जागरूकसंवाद न्यूज एजेंसीगुशैणी (कुल्लू)। मुख्यमंत्री की अपना परिवार, सुखी परिवार योजना के तहत मंगलवार को बंजार के कला केंद्र में महिला संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें बंजार विकास खंड की 18 पंचायतों की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।महिलाओं ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने मौके पर ही सवालों के जवाब दिए। संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की भी जानकारी दी। महिलाओं को स्वरोजगार, कृषि-बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां ने महिलाओं से सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाना है। योजना के तहत बंजार की 18 पंचायतों में करीब 2,000 महिलाओं को चिह्नित किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मोहर सिंह ठाकुर, तहसीलदार बंजार नीरज शर्मा, बीपीओ ललित कुमार, टेढ़ी सिंह नेगी, टीसी महंत और चमन लाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद