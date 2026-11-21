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हैरानी की बात यह है कि 34 दिनों तक बंद रहने के बाद मालरोड को महज दो दिन पहले ही वाहनों के लिए खोला गया था। लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि शनिवार को फिर रास्ता बंद कर दिया गया। यातायात प्लान में अचानक किए गए इस बदलाव का खामियाजा आम जनता, मरीजों, कर्मचारियों और बाहर से आने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ा। जाम में वाहन रेंगते रहे और लोगों का कीमती समय सड़कों पर बर्बाद होता रहा।यात्री सोमदेव, रामलाल, विनय कुमार, आकाश, राजू राम, निर्मला, रिया, अर्विका और मोनिका ने कहा कि शहर में बार-बार बदलती यातायात व्यवस्था ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तीन किलोमीटर का सफर तय करने में आधे घंटे से अधिक समय लगना लोगों की परेशानी बयां करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए आखिर यातायात प्लान में अचानक बदलाव क्यों किया जाता है। उधर, एसपी कुल्लू अभिषेक एस ने कहा कि जाम से निपटने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है।बाजार की भीड़ और ट्रैफिक की मारदशहरा और दिवाली के लिए सजी अस्थायी मार्केट में शनिवार को खरीदारों की भीड़ रही। माना जा रहा है कि बाजार में बढ़ती भीड़ के चलते मालरोड पर वाहनों की आवाजाही रोकी गई। हालांकि, इससे शहर की दूसरी सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया। लोगों ने प्रशासन से बार-बार यातायात व्यवस्था में प्रयोग करने के बजाय स्थायी और व्यावहारिक ट्रैफिक प्लान लागू करने की मांग की है।000