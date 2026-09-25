Kullu News: वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से गूंजा विद्यालय परिसर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Sat, 26 Sep 2026 05:01 AM IST
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मनाली। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अनिला महाजन सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनाली में शुक्रवार को सामूहिक वंदे मातरम् गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर एक समय और एक स्वर में वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से गूंज उठा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि साध्वी शिवानी दुर्गा ने किया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, हिमाचल शिक्षा समिति जिला कुल्लू के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जगदेव ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे।
हिमाचल शिक्षा समिति जिला कुल्लू के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने वंदे मातरम् के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि साध्वी शिवानी दुर्गा ने कहा कि सर्वप्रथम राष्ट्र है और हम सभी राष्ट्र के लिए हैं।
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इस मौके पर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य विशाल मेहरा, अमर सिंह, रजनी देवी, कोषाध्यक्ष तारा चंद, प्रधानाचार्य रूम सिंह ठाकुर, पीटीए एवं मातृ भारती के सदस्य, अभिभावक, पूर्व छात्र, एकल विद्यालय की दीदियां और विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि साध्वी शिवानी दुर्गा ने किया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, हिमाचल शिक्षा समिति जिला कुल्लू के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जगदेव ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे।
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हिमाचल शिक्षा समिति जिला कुल्लू के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने वंदे मातरम् के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि साध्वी शिवानी दुर्गा ने कहा कि सर्वप्रथम राष्ट्र है और हम सभी राष्ट्र के लिए हैं।
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इस मौके पर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य विशाल मेहरा, अमर सिंह, रजनी देवी, कोषाध्यक्ष तारा चंद, प्रधानाचार्य रूम सिंह ठाकुर, पीटीए एवं मातृ भारती के सदस्य, अभिभावक, पूर्व छात्र, एकल विद्यालय की दीदियां और विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।