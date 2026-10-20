फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   The meeting of Mata Bhagasiddha with Juani Mahadev

Kullu News: माता भागासिद्ध का जुआणी महादेव से हुआ मिलन

Tue, 20 Oct 2026 11:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
The meeting of Mata Bhagasiddha with Juani Mahadev
खराहल (कुल्लू)। अधिष्ठात्री माता भागासिद्ध अपने देवालय पीणी से दशहरा उत्सव की शोभा बढ़ाने निकली हैं। सैकड़ों हारियानों भी मौजूद रहे। मंगलवार शाम को माता खराहल घाटी के न्योली गांव में स्थित जुआणी महादेव मंदिर पहुंची। माता भागासिद्ध के कारदार निहाल चंद ने कहा कि माता दशहरा उत्सव के लिए मंगलवार को अपने देवालय पीणी से रवाना हुई हैं।
विज्ञापन

शाम को माता न्योली जुआणी महादेव के मंदिर पहुंची और रात्रि भी वहीं किया। 21 अक्तूबर को पूजा-अर्चना के बाद दशहरा के लिए प्रस्थान करेंगी। जुआणी महादेव के कारदार गोपाल महंत ने कहा कि माता भागासिद्ध का भव्य मिलन जुआणी महादेव से देव विधि के मुताबिक हुआ। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed