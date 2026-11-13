Kullu News: सुंदर सिंह को मंत्री बनाने के लिए अब जिला कांग्रेस ने पारित किया प्रस्ताव

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शुक्रवार को जिला मुख्यालय कुल्लू में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुल्लू की ओर से 11 नवंबर को पारित प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ब्लॉक कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि यदि 11 दिसंबर तक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो पूरी कार्यकारिणी सामूहिक इस्तीफा देगी। इसमें 16 जोन अध्यक्ष और 157 बूथ अध्यक्ष शामिल हैं। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी ने ब्लॉक कांग्रेस के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया।जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद ने कहा कि कुल्लू के वरिष्ठ विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी वर्ष 2023 से लगातार सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने की मांग उठा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र को प्रदेश सरकार में अपेक्षित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों की तुलना करते हुए इस संबंध में आंकड़े भी रखे। जिला कांग्रेस कमेटी ने पारित प्रस्ताव को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं को भेजने का निर्णय लिया है। संवाद