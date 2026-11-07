Kullu News: डीसी ने बाल आश्रम बिहाली में बच्चों संग मनाई दीपावली

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उपायुक्त ने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई और दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। साथ ही आश्रम में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने आश्रम में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भविष्य में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि दीपावली जैसे पावन पर्व पर बच्चों के साथ खुशियां बांटना सौभाग्य की बात है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही त्योहार की असली खुशी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंद वर्गों का कल्याण शामिल है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार अपनाने, सकारात्मक सोच रखने और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। संवाद............कृषि विभाग कुल्लू के उपनिदेशक रितु गुप्ता ने कहा कि कृषि के लिए बारिश की जरूरत है। बावजूद अभी नवंबर माह तक रबी की बिजाई की जा सकती है।