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Kullu News: डीसी ने बाल आश्रम बिहाली में बच्चों संग मनाई दीपावली

Sat, 07 Nov 2026 11:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:56 PM IST
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The DC celebrated Diwali with the children at the Bal Ashram in Bihali.
कुल्लू। दीपावली की खुशियां बांटने के लिए उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा शनिवार को बिहाली स्थित बाल आश्रम कलेहली पहुंचे। यहां उन्होंने आश्रम में रह रहे बच्चों के साथ त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक सेकर भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने बच्चों को दीपावली के उपहार, मिठाइयां और पटाखे वितरित किए और उनके साथ खुशियां साझा कीं।
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उपायुक्त ने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई और दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। साथ ही आश्रम में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने आश्रम में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भविष्य में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
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डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि दीपावली जैसे पावन पर्व पर बच्चों के साथ खुशियां बांटना सौभाग्य की बात है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही त्योहार की असली खुशी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंद वर्गों का कल्याण शामिल है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार अपनाने, सकारात्मक सोच रखने और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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कृषि विभाग कुल्लू के उपनिदेशक रितु गुप्ता ने कहा कि कृषि के लिए बारिश की जरूरत है। बावजूद अभी नवंबर माह तक रबी की बिजाई की जा सकती है।
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