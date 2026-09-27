Kullu News: दो अक्तूबर को होगी टेबल टेनिस चैंपियनशिप
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:56 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:56 PM IST
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कुल्लू। जिला मुख्यालय के फॉरेस्ट क्लब हाउस में दो अक्तूबर को जिला स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से यह चैंपियनशिप करवाई जाएगी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में लड़के एवं लड़कियां भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होगी। एसोसिएशन के सचिव मनीष शर्मा और कोच कमलदीप सिंह गिल ने बताया कि खिलाड़ियों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी 29 सितंबर तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। संवाद
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एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में लड़के एवं लड़कियां भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होगी। एसोसिएशन के सचिव मनीष शर्मा और कोच कमलदीप सिंह गिल ने बताया कि खिलाड़ियों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी 29 सितंबर तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। संवाद
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