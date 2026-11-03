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Kullu News: युवा कांग्रेस में सुनील महासचिव, बलवीर सचिव नियुक्त

Tue, 03 Nov 2026 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 10:55 PM IST
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Sunil appointed General Secretary, Balbir Secretary in Youth Congress
कुल्लू। युवा कांग्रेस की ओर से कार्यकारिणी में किए गए विस्तार में रघुपुर घाटी के सुनील कुमार को महासचिव और बलवीर ठाकुर को युवा सचिव नियुक्त किया गया है।
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दोनों की नियुक्ति पर रघुपुर जोन युवा कांग्रेस ने खुशी जताई है। सुनील और बलवीर को युवा कांग्रेस में नई जिम्मेदारियां मिलने से संगठन को मजबूती मिलेगी। दोनों पदाधिकारियों ने कांग्रेस संगठन का आभार जताया और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर संगठन को मजबूत करने की बात कही। संवाद
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