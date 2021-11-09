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पर्यटन कारोबार पर आर्थिक बोझ डाल रही सुक्खू सरकार : गोविंद

Sun, 08 Nov 2026 12:07 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:07 AM IST
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Sukhu government is placing an economic burden on the tourism business: Govind
मनाली। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पर्यटन कारोबारियों पर लगातार आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दे रही है। इसके बजाय नए शुल्क लगाकर कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा रही है।
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गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुल्कों में करीब 150 फीसदी तक बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश के छोटे-बड़े होटल और गेस्ट हाउस संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संशोधित दरों के तहत बड़े होटल संचालकों को अब 1.80 लाख रुपये शुल्क देना होगा। पहले यह राशि लगभग 70 हजार रुपये थी। छोटे होटल संचालकों के लिए शुल्क 14 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया गया है।
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मनाली प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र है और यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन कारोबार पर निर्भर है। होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और टैक्सी जैसी गतिविधियों से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी है। शुल्कों में भारी बढ़ोतरी का सीधा असर मनाली के पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से बढ़े हुए शुल्क तत्काल वापस लेने की मांग की है। संवाद
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