Kullu News: ढालपुर में लंबित मांगों पर पेंशनरों ने दिया धरना

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समिति के अध्यक्ष इंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व में पेंशनरों के हित में लिए गए फैसलों से पीछे हट रही है। इसके चलते पेंशनरों को अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी करीब 60 वर्ष की आयु तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि पेंशनरों की प्रमुख मांगों में वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित सेवानिवृत्ति लाभ जारी करना शामिल है। इसके अलावा ए और बी श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम बनाए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को अभी तक 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता नहीं मिला है। वहीं, कई वर्षों से एरियर भी लंबित है।इंद्र दत्त शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं कीं तो 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में प्रदेशभर के पेंशनर विरोध रैली निकालेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।