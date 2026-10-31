फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Sardar Patel's contribution remembered at Kullu College

Kullu News: कुल्लू कॉलेज में सरदार पटेल का योगदान किया याद

Sat, 31 Oct 2026 04:18 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 04:18 PM IST
विज्ञापन
Sardar Patel's contribution remembered at Kullu College
कुल्लू। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में एनसीसी की आर्मी और एयर विंग के करीब 80 कैडेट्स ने उपस्थिति दर्ज करवाई। कैप्टन अजय कुमार और फ्लाइंग ऑफिसर निश्चल शर्मा ने सरदार पटेल के जीवन, उनके योगदान और राष्ट्रीय एकता दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने रियासतों के एकीकरण और आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया।
विज्ञापन

कैडेटों ने भी अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। समापन कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। सभी कैडेटाें ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed