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Kullu News: रसगुल्ला, गुलाब जामुन और सोन पापड़ी के सैंपल भरे

Thu, 05 Nov 2026 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:29 PM IST
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Samples of rasgulla, gulab jamun, and son papdi were collected.
आनी में सैंपल भरती खाद्य सुरक्षा कर्मी।-विभाग - फोटो : Archive
कुल्लू। खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच रहा है। इसी कड़ी में वीरवार को उपमंडल कुल्लू के तहत मणिकर्ण और कसोल क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीम सिंह की अगुवाई में विभागीय टीम ने रसगुल्ला, गुलाब जामुन और सोन पापड़ी के तीन सैंपल भरे। वहीं, उपमंडल आनी में खाद्य विश्लेषक दिव्या ठाकुर की अगुवाई में निरीक्षण किया गया। मोबाइल फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला के माध्यम से 42 सैंपल की जांच मौके पर की गई।
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